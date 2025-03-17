Ученые разработали новое лекарство от выпадения волос

Исследовательская группа под руководством доктора Павла Майера из Института органической химии и биохимии в Праге разработала соединение, способное лечить очаговую алопецию — аутоиммунное заболевание, вызывающее выпадение волос и образование залысин.
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