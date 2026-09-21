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Царьград

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В Меленках обновили 5,5 км трассы к «Самому прогрессивному селу»

В Меленках обновили 5,5 км трассы к «Самому прогрессивному селу»

Во Владимирской области после ремонта открыт 5,5-километровый участок трассы Касимов — Муром — Нижний Новгород, ведущий к поселку Илькино в Меленковском округе.

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