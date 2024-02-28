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Челябинка завоевала бронзу командного чемпионата России по спортивной ходьбе

Челябинка завоевала бронзу командного чемпионата России по спортивной ходьбе

Южноуральская спортсменка установила личный рекорд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Кристина Любушкина стала бронзовым призером командного чемпионата России по спортивной ходьбе.

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