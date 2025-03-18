Путин "насмехался" над Трампом на переговорах: Фиона Хилл рассказала, как это было

Фиона Хилл сообщила, что Трамп не понял насмешек и сарказма Путина из-за переводаПо словам экс-специального помощника президента США по европейским делам Фионы Хилл, когда Дональд Трамп проводил переговоры с Владимиром Путиным, последний откровенно "насмехался" над американским лидером.