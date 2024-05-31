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В России появится "доска позора" для родителей, которые не хотят платить алименты на своих детей и уклоняются от своих обязанностей.

В России появится "доска позора" для родителей, которые не хотят платить алименты на своих детей и уклоняются от своих обязанностей.

ФОТО: SONJA KREBS/GLOBALLOOKPRESS "ДОСКА ПОЗОРА" ДЛЯ АЛИМЕНТЩИКОВ. СРАБОТАЕТ ЛИ НОВЫЙ ЧЁРНЫЙ СПИСОК? В России появится "доска позора" для родителей, которые не хотят платить алименты на своих детей и уклоняются от своих обязанностей.

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