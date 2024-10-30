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ФАС поддержала выбор поставщика троллейбусов, сделанный властями Екатеринбурга

ФАС поддержала выбор поставщика троллейбусов, сделанный властями Екатеринбурга

Претензии компании, которая не раз срывала поставки, признаны несостоятельнымиВласти Екатеринбурга доказали законность контракта, заключённого с группой "Синара" на поставку 50 троллейбусов.

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