Второй тур президентских выборов в Польше

1 июня в Польше пройдет второй тур президентских выборов. Первый тур состоялся 18 мая, по его итогам наибольшее количество голосов набрали кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.