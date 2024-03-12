Иностранные наемники в ВСУ не берут украинцев на боевые задания, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, которые прошли войны в Ираке и Афганистане, включая одного "истинного арийца" из Германии.
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