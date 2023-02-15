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Анферни Саймонс не смог доиграть матч из-за повреждения голеностопа

Защитник «Портленда» Анферни Саймонс не смог доиграть матч с «Вашингтоном» (101:126) из-за повреждения голеностопа, которое получил под занавес третьей четверти.

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