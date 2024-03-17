Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин: высокая явка на выборах связана с драматизмом событий, происходящих с РФ

Путин: высокая явка на выборах связана с драматизмом событий, происходящих с РФ

Высокая явка россиян на президентских выборах в этом году связана с теми драматичным событиями, через которые проходит Россия, граждане чувствуют свою важность в такой момент, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

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