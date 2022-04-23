Гвардиола о травмах в «Ман Сити»: «У нас проблемы. Возможно, кому-то из вингеров придется сыграть центрального защитника»

Пеп Гвардиола с юмором высказался о травмах игроков «Манчестер Сити». Из-за повреждений у «горожан» выбыли три защитника – Джон Стоунз, Кайл Уокер и Натан Аке.
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