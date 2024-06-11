Верховный суд РФ (ВС) не нашел нарушений в регламенте МВД по сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения

Жительница Вышнего Волочка Анастасия Крюкова обратилась в Верховный суд, заявив, что нормативный документ содержит "правовую неопределенность" и создает предпосылки для коррупции, поскольку позволяет проверяющим начислять баллы гражданам, "неуверенным" в использовании публичной информации.
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