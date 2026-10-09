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РБК СТИЛЬ

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Чем заняться дома: новый Shortparis, «Человек-паук» и вирусы

Чем заняться дома: новый Shortparis, «Человек-паук» и вирусы

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» На домашних экранах «Кэрри» Prime Video Режиссер «Призраков дома на холме» и «Жизни Чака» Майк Флэнаган снял новую адаптацию «Кэрри» — романа Стивена Кинга о подростковом буллинге.

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