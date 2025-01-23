Землетрясение могло повлиять на 20 000 пластин TSMC — большую часть, скорее всего, придется утилизировать

Хотя недавнее землетрясение магнитудой 6,4 в Тайване не нанесло значительного ущерба TSMC и ее фабрикам, оно все же потребовало от компании приостановить производство и, вероятно, перекалибровать инструменты.
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