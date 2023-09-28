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Игнатьев о 3:2 с «Металлургом»: «Куньлунь» немного отдохнул, поэтому было движение. Наконец-то выиграли 3-й период»

«По игре было видно, что мы немного отдохнули. Если б мы сыграли с «Металлургом» в том состоянии, в котором находились в Тольятти, то счет был бы абсолютно другим.

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