Ракетный удар по Киеву не увидела ПВО! США перестали передавать разведданные? (ВИДЕО)

В Киеве серия взрывов прогремела без объявления воздушной тревоги. Баллистические ракеты не фиксировались и были замечены уже над Киевом, прогремели 6–8 взрывов.
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