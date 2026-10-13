Red Carpet В Азербайджане разгорается нешуточный конфликт вокруг школьной формы. Решение властей жестко ограничить использование религиозных атрибутов в учебных заведениях вызвало бурную и неожиданную реакцию.
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Скоро они появятся в России
Азербайджанки мечтают вернуться в средневековье. Мы их вытащили от туда в 1918 году, но зов предков оказался сильнее.Дикарей не исправишь.
У нас в России хиджабы в образовательных учреждениях только приветствуются начиная с детского сада.
Ну что ж, Алиеву респект, при всей моей неприязни к нему. Нашему так поступить не дадут.
А у нас за взятки директору школы все можно. Ему Конституция не указ. Правоохранительные Органы без заявления преступления и нарушения закона в упор не видят.
Лично меня - не интересует ... ни Азербайджан, ни Таджикистан, Узбекистан и т. д. Я русская и живу в России и меня возмущает, что в мою Страну запустили НЕ образованных, НЕ воспитанных и другого вероисповедания мигрантов и делается это с разрешения людей во власти, но предателей русского народа. (моё мнение).