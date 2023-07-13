Американский политолог Миршаймер заявил, что после победы России Украина станет «нефункционирующим государством-обрубком»

Сан Саныч КОТ

Украину нужно всю забрать и переминовать в Новороссию ,а остаток Хохлов загнать в Львов окружить колючей проволокой с отрезком земли под огороды что бы с голоду не подошли и все это дать в оренду и не какой им связи с внешним миром . Пусть доживают свой век до последнего хохла ,а потом то место сравнять с чистом полем.И всё .