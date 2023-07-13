Конфликт между Россией и Украиной будет завершен тем, что последняя страна превратится в нефункционирующее государство-обрубок, она не будет удовлетворять критериям Евросоюза и НАТО, считает американский политолог Джон Миршаймер.
Американский политолог Миршаймер заявил, что после победы России Украина станет «нефункционирующим государством-обрубком»
Комментарии
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Сан Саныч КОТ
Украину нужно всю забрать и переминовать в Новороссию ,а остаток Хохлов загнать в Львов окружить колючей проволокой с отрезком земли под огороды что бы с голоду не подошли и все это дать в оренду и не какой им связи с внешним миром . Пусть доживают свой век до последнего хохла ,а потом то место сравнять с чистом полем.И всё .
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15 час.
CЕРЕГА РОССИЯ
При СВО: западные политики дают оружие, богатые дают продовольствие, а бедные украинцы отдают своих детей. Когда СВО завершится: политики пожмут друг другу руки, богатые поднимут цены на продовольствие, а бедные украинцы получив долгожданную визу, будут искать могилы своих детей.
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15 час.
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