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ABC: в Австралии подтвердили первую массовую гибель птиц от вируса H5

ABC: в Австралии подтвердили первую массовую гибель птиц от вируса H5

В Австралии подтверждён первый случай массовой гибели птиц от птичьего гриппа H5, сообщает ABC. По данным издания, речь идёт о больших хохлатых крачках, найденных на острове у юго-восточного побережья Южной Австралии.

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