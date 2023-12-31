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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Траньков: «В России футбол, хоккей, фигурное катание и биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно»

«У каждого болельщика есть своя дисциплина и свой спорт номер один. Если я люблю футбол, то для меня это спорт номер один.

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