МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»

Редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле», в частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта, отмечает Министерство иностранных дел России.