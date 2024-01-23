Чего боится Президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда стал опасаться своей охраны после задержания в президентском дворце экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, с таким утверждением выступила польская газета Gazeta Wyborcza.
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