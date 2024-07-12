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Почему не сокращают добычу нефти: эксперт о позиции ОПЕК+

Почему не сокращают добычу нефти: эксперт о позиции ОПЕК+

Почему не сокращают добычу нефти: эксперт о позиции ОПЕК+ Татьяна АрестоваПо соглашению ОПЕК+ о добровольном сокращении нефти члены альянса пока не спешат урезать производство, учитывая, что это может оказаться выгодным для конкурентов.

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