За кулисами разрядки, или Доктрина Шлезингера

Диалог без иллюзий Диалог российского руководства с Д. Трампом у части соотечественников порождает избыточную надежду на нормализацию в долгосрочной перспективе российско-американских отношений, не столь наивную, как это было в первый президентский срок нынешнего заокеанского лидера, но все же.