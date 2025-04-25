За кулисами разрядки, или Доктрина Шлезингера

Диалог без иллюзий Диалог российского руководства с Д. Трампом у части соотечественников порождает избыточную надежду на нормализацию в долгосрочной перспективе российско-американских отношений, не столь наивную, как это было в первый президентский срок нынешнего заокеанского лидера, но все же.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии