В воскресенье по Шувакишу пройдет крестный ход

Несколько улиц Екатеринбурга на 2 часа закроют на время крестного хода от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» (улица Шувакишская, 3) до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев (урочище Ганина Яма).
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