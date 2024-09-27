В воскресенье по Шувакишу пройдет крестный ход

Несколько улиц Екатеринбурга на 2 часа закроют на время крестного хода от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» (улица Шувакишская, 3) до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев (урочище Ганина Яма).