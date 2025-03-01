Изображение wallpapers.99px.ru/Alex2015 Одним из наиболее спорных и критикуемых образцов российских стратегических вооружений стал комплекс 2М39, он же автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Посейдон», он же «Статус-6», впервые упомянутый президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию ещё в 2018 году, хотя первые кадры из презентации указанного оружия «случайно» засветились на телевидении ещё в 2015 году на совещании Владимира Путина с Минобороны России.
Есть ли шанс у «Посейдона»?
Комментарии
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СФ
Станислав Федотов
А вся эта информация не секретна и может быть широко обсуждаема?
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5 час.
rK
russ KINDE
Все, что было спроектировано в СССР, все имеет смысл применения. Тем более некоторые виды вооружения, по сей день находится на боевом дежурстве. В те года была проблема по сверхпрочным материалам, но, судя по последним заявлениям, уже все сделано. В любом случае "Статус-6" должен также иметь фактор сдерживания. Пусть ПИСАЮТСЯ по ночам.
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1 час.
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