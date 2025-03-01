Есть ли шанс у «Посейдона»?

А вся эта информация не секретна и может быть широко обсуждаема?

rK

russ KINDE

Все, что было спроектировано в СССР, все имеет смысл применения. Тем более некоторые виды вооружения, по сей день находится на боевом дежурстве. В те года была проблема по сверхпрочным материалам, но, судя по последним заявлениям, уже все сделано. В любом случае "Статус-6" должен также иметь фактор сдерживания. Пусть ПИСАЮТСЯ по ночам.