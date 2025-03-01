БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • russ KINDE
    Все, что было спроектировано в СССР, все имеет смысл применения. Тем более некоторые виды вооружения, по сей день нах...Есть ли шанс у «П...
  • Наталья Середа
    Еще только озаботились.В Госдуме озаботи...
  • Наталья Середа
    Хоть бы одного покрывателя отметелили до инвалидностиБойцы невидимого ...

Есть ли шанс у «Посейдона»?

Есть ли шанс у «Посейдона»?

Изображение wallpapers.99px.ru/Alex2015 Одним из наиболее спорных и критикуемых образцов российских стратегических вооружений стал комплекс 2М39, он же автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Посейдон», он же «Статус-6», впервые упомянутый президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию ещё в 2018 году, хотя первые кадры из презентации указанного оружия «случайно» засветились на телевидении ещё в 2015 году на совещании Владимира Путина с Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СФ
Станислав Федотов
А вся эта информация не секретна и может быть широко обсуждаема?
Ответить
5 час.
rK
russ KINDE
Все, что было спроектировано в СССР, все имеет смысл применения. Тем более некоторые виды вооружения, по сей день находится на боевом дежурстве. В те года была проблема  по сверхпрочным материалам, но, судя по последним заявлениям, уже все сделано. В любом случае &quot;Статус-6&quot; должен также иметь фактор сдерживания. Пусть ПИСАЮТСЯ по ночам.
Ответить
1 час.
наверх