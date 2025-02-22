Рябков: изначально надо решить проблемы дипломатов в России и США

Проблемы действующих дипломатов в России и в США надо решать уже сейчас и только после этого говорить об увеличении или восстановлении их штата, заявил заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, 22 февраля сообщает РИА Новости.
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