Школьная мода 2026: как современные бренды переписывают правила детского гардероба

1 сентября каждый год превращается в маленький модный показ у школьных ворот: белые банты, наглаженные рубашки, платья, в которых хочется одновременно бежать вприпрыжку и позировать для фото на крыльце.
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