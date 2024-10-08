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Царьград

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Россия составляет поимённые списки наёмников ВСУ и фиксирует их преступления

Россия составляет поимённые списки наёмников ВСУ и фиксирует их преступления

С начала СВО к уголовной ответственности привлечены 785 боевиков. Но это не единственное наказание, которое им угрожает.

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