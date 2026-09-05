ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отечественный самолет МС-21 должен завершить все процедуры сертификации до середины 2027 года, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава Росавиации Дмитрий Ядров.
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