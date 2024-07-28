Москва получает новые пространства для отдыха и занятий спортом под руководством мэра Собянина

Москва продолжает активно развивать инфраструктуру для отдыха и занятий спортом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала реализации программы в 2011 году уже построено и благоустроено более тысячи парков и скверов.
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