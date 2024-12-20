В Новый год с надёжной страховой защитой от Ак Барс Страхование

Ак Барс Страхование с 2006 года занимает уверенные позиции на рынке страхования и продолжает развиваться, руководствуясь современными требованиями и ожиданиями клиентов и партнеров, а также ответственностью перед обществом и природой.
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