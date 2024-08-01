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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кафанов о выходе «Ростова» из обороны за счет короткого паса: «Песьяков учился этому 3 года, при том, что раньше хорошо играл ногами, но все равно были ошибки»

– Верно ли мнение по первым матчам, что манера игры вратарей «Ростова» несколько поменялась – уже нет того риска, который был ранее при игре ногами, когда голкиперы участвовали в розыгрыше мяча при выходе в атаку? – Объясню.

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