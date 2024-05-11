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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп не видит себя боссом ФИФА или УЕФА: «Абсолютно. Не люблю галстуки, лучше ходить в кроссовках. Но если спросите моего совета, я его дам»

Сегодня «Фулхэм» примет «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ. Начало – в 14:30 по московскому времени.

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