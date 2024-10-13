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Царьград

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Spiegel: На Украине внезапно заговорили об уступках ради завершения конфликта

Spiegel: На Украине внезапно заговорили об уступках ради завершения конфликта

В Киеве признали необходимость уступок для завершения спецоперацииНеназванный украинский чиновник рассказал изданию Der Spiegel, что в Киеве стали обсуждать возможные послабления по вопросу утраченных территорий.

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