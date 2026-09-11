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Царьград

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Жительнице Тимашевска заменили условный срок на колонию за неуплату алиментов

Жительнице Тимашевска заменили условный срок на колонию за неуплату алиментов

Приговор жительнице Тимашевска, уклонявшейся от выплаты алиментов на двух несовершеннолетних сыновей, пересмотрен Краснодарским краевым судом по представлению прокуратуры.

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