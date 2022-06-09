Безруков выступил в военном госпитале в Екатеринбурге

Российский актер драматического театра и кино, телевидения Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), в котором проходят лечение и реабилитацию военные, принимающие участие в спецоперации по защите Донбасса.
Российский актер драматического театра и кино, телевидения Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), в котором проходят лечение и реабилитацию военные, принимающие участие в спецоперации по защите Донбасса.
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