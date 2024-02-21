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Нижегородская правда

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На благоустройство сквера у Дворца культуры химиков в Дзержинске выделено около 94 млн рублей

На благоустройство сквера у Дворца культуры химиков в Дзержинске выделено около 94 млн рублей

Администрация города Дзержинска Нижегородской области начала процедуру определения подрядной организации на реализацию первого этапа проекта благоустройства сквера возле Дворца культуры химиков и прилегающего к нему бульвара Победы.

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