Qualcomm приостановила выпуск X-Elite Dev Kit на Snapdragon X для разработчиков и предлагает вернуть деньгиКомпания Qualcomm официально объявила о прекращении продаж и поддержки набора разработчика X-Elite для Windows менее чем через пять месяцев после его анонса.
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