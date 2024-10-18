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Qualcomm приостановила выпуск X-Elite Dev Kit на Snapdragon X для разработчиков и предлагает...

Qualcomm приостановила выпуск X-Elite Dev Kit на Snapdragon X для разработчиков и предлагает...

Qualcomm приостановила выпуск X-Elite Dev Kit на Snapdragon X для разработчиков и предлагает вернуть деньгиКомпания Qualcomm официально объявила о прекращении продаж и поддержки набора разработчика X-Elite для Windows менее чем через пять месяцев после его анонса.

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