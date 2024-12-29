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Закон и Порядок

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Почему в России мало субурбий, откуда у россиян деньги на авто и строительный 3D-принтер в 1930-е

Почему в России мало субурбий, откуда у россиян деньги на авто и строительный 3D-принтер в 1930-е

1. Казалось бы, Россия – самая большая страна, у нас полно земли, в том числе и вокруг городов. Почему у нас тогда нет таких огромных малоэтажных пригородов, как в США, так называемых субурбий? Кое-какие пригороды у нас, конечно, есть, особенно в южных регионах страны.

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