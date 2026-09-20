If You Love That ~Autumn Feeling~, You Need These 41 Things

If the first day of autumn is basically a personal holiday and you can already smell crisp apples and wet leaves, these picks will help you enjoy every last bit of it.
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