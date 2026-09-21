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Царьград

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Reuters: в 2025 продали 7000 гуманоидных роботов для промышленности

Reuters: в 2025 продали 7000 гуманоидных роботов для промышленности

В 2025 на мировом рынке реализовано около 7000 гуманоидных роботов для промышленного использования. В то же время, китайские регуляторы ограничили выход на биржу производителей этих роботов после резкого изменения акций компании Unitree Robotics.

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