Вице-премьер Госсовета КНР призвал к качественному скачку в сфере высшего образования

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в понедельник призвал к системному скачку от количества к качеству в сфере высшего образования с целью создания стратегической и авангардной силы для осуществления модернизации в китайском стиле.