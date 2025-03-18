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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к качественному скачку в сфере высшего образования

Пекин, 17 марта /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в понедельник призвал к системному скачку от количества к качеству в сфере высшего образования с целью создания стратегической и авангардной силы для осуществления модернизации в китайском стиле.

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