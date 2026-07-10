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Этот таинственный мир

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Политика на высоте шесть тысяч метров: новая датировка раскрыла истинный смысл жертвоприношений инков

Международная группа ученых смогла с беспрецедентной точностью установить время гибели знаменитой «Девы с Льюльяйльяко» — четырнадцатилетней девочки, принесенной инками в жертву на вершине заснеженного вулкана.

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