Жители Приморья в недоумении: билеты в Китай «выгрызали», а автобус пустой

Жители Приморья активно обсуждают в соцсетях случай на автобусном маршруте Владивосток – Яньцзи. Турагентства заранее массово скупали билеты в приграничные города Китая, однако сами автобусы в итоге уходят почти пустыми, сообщает PRIMPRESS.
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