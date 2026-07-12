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Жители Приморья в недоумении: билеты в Китай «выгрызали», а автобус пустой

Жители Приморья в недоумении: билеты в Китай «выгрызали», а автобус пустой

Жители Приморья активно обсуждают в соцсетях случай на автобусном маршруте Владивосток – Яньцзи. Турагентства заранее массово скупали билеты в приграничные города Китая, однако сами автобусы в итоге уходят почти пустыми, сообщает PRIMPRESS.

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