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Масштабный турнир в селе, женский футбол во Владикавказе или команда с 12-летним тренером? Голосуйте за лучший проект России – Страна, где любят футбол

Масштабный турнир в селе, женский футбол во Владикавказе или команда с 12-летним тренером? Голосуйте за лучший проект России – Страна, где любят футбол

Победителя наградит РФС. Весь май Спортс” рассказывал о вдохновляющих проектах из разных уголков страны, которые помогают развивать наш футбол.

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