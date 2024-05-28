Большинству петербуржцев нравятся световые проекции на фасадах

Они хотели бы видеть их постоянно, а не только в праздники «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство петербуржцев позитивно относятся к световым проекциям на фасадах домов, которые периодически появляются в Северной столице.