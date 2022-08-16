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В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве при строительстве объекта водоотведения

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нюрбинскому району Республики Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств, выделенных для строительства объекта водоотведения.

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