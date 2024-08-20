Воздушная тревога охватила почти всю северную и центральную Украину

Воздушная тревога была объявлена В Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях объявлена воздушная тревога, следует изданных, опубликованных в онлайн-карте 20 августа украинским министерством цифровой трансформации.
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