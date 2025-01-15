Украина предлагала миллион долларов российским военным за то, чтобы они оставили Горловку в ДНР

Силы РФ авансом получили 100 тысяч долларов, которые направили на помощь СВОУкраинцы пытались «купить» Горловку в ДНР — военная разведка Украины обещала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций.
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